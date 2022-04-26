مصر.. دفاع المحلل الشرعي المثير للجدل يكشف مفاجأة

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، تأجيل محاكمة المحلل الشرعي محمد الملاح، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع إلى جلسة 31 مايو للحكم.

إقرأ المزيد

وقال المحامي محمد السحيمي دفاع المتهم محمد الملاح، المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، في ثاني جلسات محاكمته، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية، إن "الصفحة التي أدعى البعض أنها تخص المتهم، ليس له علاقة بها، وإنما لشخص يدعى حلمي رشاد، من محافظة كفر الشيخ وهو من أنشأ هذه الصفحة، وهذا ما ثبت من قبل تحقيقات النيابة العامة".

وأضاف دفاع المتهم أن "حلمي رشاد هو من يدير الصفحة، وأن موكله تواصل مع الأخير وطلب منه أن يجد فرصة عمل، الأمر الذي جعل معد برنامج ويدعى ياسر التلاوي لأن يتواصل معه، بعدما رفض صاحب الصفحة الظهور".

وأوضح دفاع الملاح أن المتهم مريض نفسي، ولديه شهادة على هاتفه تثبت ذلك، مشيرا إلى أنه تم التحقيق منها عبر مباحث الإنترنت.

وأشار دفاع المتهم، إلى أنه طلب من هيئة المحكمة عرضه على مصحة نفسية لإثبات أن موكله يعاني من مرض نفسي وغير مدرك لما فعله، متهما مقدم برنامج يحدث في مصر، والمعد بأنهم صنعوا تريند وكان موكله ضحية.

وطالب دفاع المتهم من الإعلاميين بتحري الدقة والسير على ميثاق الشرف الإعلامي، والتأكد من الضيف الذي سيكون داخل أي برنامج، إذا كان يعاني من مرض نفسي أم لا، والحفاظ على الثوابت الدينية والقيم المجتمعية.

وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة محاكمة محمد الملاح، المتهم في القضية رقم 1098 لسنه 2022 جنح اقتصادي، للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ إلي النيابة العامة ضد محمد الملاح بعد ظهوره عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محلل شرعي وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.

وكان محمد الملاح والمعروف إعلاميا بـ المحلل الشرعي، أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية، عندما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية يدعي أنه يعمل محللًا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط، ليتعرض إلى هجوم من قبل رجال الدين، معتبرين أفعاله زنا صريحا.

المصدر: القاهرة 24