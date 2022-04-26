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بعد تهريبهم من قبل طليقها.. الأمن العام اللبناني يعيد 3 أطفال إلى والدتهم

مجتمع

بعد تهريبهم من قبل طليقها.. الأمن العام اللبناني يعيد 3 أطفال إلى والدتهم
AFP
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تمكنت السلطات اللبنانية، من إعادة 3 أطفال إلى والدتهم بعد أن أخذوا منها إلى إحدى الدول خارج لبنان من قبل طليقها.

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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الأمن العام اللبناني تمكن من إعادة أولاد السيدة آية خشاب الثلاثة بعد أن أخذوا منها إلى إحدى الدول خارج لبنان من قبل طليقها، علما بأن الحضانة هي من حق الأم".

بعد تهريبهم من قبل طليقها.. الأمن العام اللبناني يعيد 3 أطفال إلى والدتهم
المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

وأضافت: "وصل الأولاد مساء إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد تدخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذه القضية ضمن الأطر القانونية ونجاحه في إعادة الأولاد إلى حضانة الوالدة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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