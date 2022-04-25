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توجيه تهمة الاتجار بالمخدرات لعمدة بلدة فرنسية

مجتمع

توجيه تهمة الاتجار بالمخدرات لعمدة بلدة فرنسية
Globallookpress Cover Images/Keystone Press Agency
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أسندت لعمدة بلدية كانتيلير الشمالية في فرنسا ميلاني بولانجر تهمة الضلوع في تجارة المخدرات، وفق صحيفة "باريس نورماندي" الإقليمية.

وتم وضع السياسية تحت المراقبة القضائية، والتي، وفقا لمحاميها أرنو دي سان ريمي، تمت بناء على طلبه، من أجل الوصول إلى وثائق التحقيق. وبالتالي، يأمل في تبديد الشكوك حول دور العمدة في هذه القضية.

وتم فتح قضية تجارة المخدرات في البلدية وفي روان المجاورة في سبتمبر 2019، وحتى الآن ظهر فيها حوالي 30 متهما. وخلال المداهمات، تمت مصادرة 375 ألف يورو نقدا وسيارات وأسلحة نارية و15 كغم من الهيروين من المشتبه بهم. وفي أكتوبر 2021، تم احتجاز بولانجر لمدة 30 ساعة كجزء من التحقيق، في نفس الوقت الذي تم فيه اعتقال نائبها للتنمية الاقتصادية، هاسبي كولاك.

المصدر: تاس

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