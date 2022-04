السعودية تضع شرطا للسماح بعرض فيلم لشركة "ديزني" الأمريكية

أفاد مسؤول سعودي لوكالة "أ ف ب" بأن السلطات السعودية طلبت من شركة "ديزني" الأمريكية إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من أحدث أفلام "مارفل" لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة.

والفيلم الذي تشترط المملكة حذف هذه الإشارة منه هو "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" والمتوقع أن يبدأ عرضه في الصالات في مطلع مايو المقبل.

وقال المشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية نواف السبهان إن المشهد المطلوب حذفه "بالكاد يبلغ طوله 12 ثانية".

وأوضح أنه في هذا المشهد تتحدث "أمريكا تشافيز"، البطلة الخارقة المثلية الجنس، عن "والدتيها".

وأضاف "أنها إشارة إلى مجتمع المثليين.. هي تتحدث عن والدتيها لأن لديها والدتين، وفي الشرق الأوسط من الصعب للغاية ترك مثل هذا الأمر يمر".

ولفت السبهان إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة في مجال الترفيه، ردت حتى الآن على الطلب السعودي بالقول إنها "لا ترغب" بحذف المشهد المشار إليه.

وأكد المسؤول السعودي أن "ما من سبب لمنع الفيلم.. إنه مجرد تعديل وحتى الآن هم يرفضون، لكننا لم نغلق الباب وسنواصل المحاولة".

والمثلية الجنسية جريمة تصل عقوبتها في القانون السعودية إلى الإعدام.

وهذا ليس أول فيلم لمارفل تطلب سلطات الرقابة في المملكة حذف مشاهد منه.

وبحسب صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية المتخصصة فإن فيلم "إتيرنلز" الذي يروي قصة زوجين مثليين كان بدوره محور طلبات تعديل تقدّمت بها إلى ديزني دول خليجية عدة بينها السعودية، لكن "ديزني" رفضت هذه الطلبات ولم يعرض الفيلم في النهاية في المملكة.

المصدر: أ ف ب