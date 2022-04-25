"لو مدفعتش 5 مليون هحبسك".. صاحب مطعم مصري يطلب حمايته "من أحد أفراد نظام مبارك" (فيديو)

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لصاحب مطعم للمشاوي يدعى صبحي كابر، وجه نداء استغاثة لحمايته من شخص يهدده بالحبس بسبب قطعة أرض.

وقال صاحب مطعم صبحي كابر فيمقطع الفيديو إن أحد الأشخاص حرر عدة محاضر ضده، ويهدده.

وأضاف أن هذا الشخص (لم يسمه) تابع للنظام الأسبق في فترة الرئيس الراحل حسني مبارك.

وصرح صاحب مقطع الفيديو قائلا: "يا صبحي لو مدفعتش لفلان الفلاني 5 ملايين جنيه، هحبسك زي ما حبست فلان وفلان وهقول عليك بتبيع حمير في المطعم وعمل طريق بالإجبار وسط قطعة أرض ملكي".

وفي وقت سابق، نفت مصادر أمنية ما تم تداولته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل صبحي كابر صاحب مطعم المشويات الشهيرة، موضحة أن الخبر عار تماما عن الصحة.

وكان بعض الأشخاص قد تداولوا تدوينات تفيد بمقتل صبحي كابر.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري