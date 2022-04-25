مصر.. واقعة مؤسفة في عزاء والدة الفنانة سمية الخشاب

تعرض عدد من الصحفيين في الإسكندرية بمصر، للاعتداء، من قبل بعض أفراد عائلة الفنانة سمية الخشاب، وذلك أثناء مراسم تشييع جثمان والدتها، ظهر أمس الأحد.

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وقالت وسائل الإعلام المصرية إنه نظرا لرفض أفراد الأسرة، وجود أي من الصحفيين للتغطية الإعلامية للجنازة تعدي بعضهم بالسباب على الصحفيين، وذلك في غياب للفنانة التي كانت بجوار جثمان والدتها في الصفوف الأمامية للجنازة.

وغاب الفنانون عن جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب بالإسكندرية، حيث بدأت مراسم تشييع جثمانها، في حضور محدود لأفراد العائلة والمقربين، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الفنانة مساء أمس عن وفاة والدتها دون الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بموعد ومكان الجنازة.

وأعلنت سمية الخشاب، عبر حسابها على إنستغرام، أمس وفاة والدتها، حيث كتبت: "إنا لله وانا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله.. والدتي الغالية.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء".

المصدر: القاهرة 24