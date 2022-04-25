الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا لـ"داعش" استهدف موقعا للمواصلات

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي هجوما إرهابيا على موقع للمواصلات في إقليم ستافروبول، والذي تم إعداده من قبل أحد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وقال مركز العلاقات العامة بالجهاز الأمني الفدرالي الروسي: "جهاز الأمن الفيدرالي أحبط عملا إرهابيا في إقليم ستافروبول"، موضحا أنه بمحصلة مجموعة من إجراءات الرصد والتتبع التي نفذت في ستافروبول، تم الكشف وإحباط أنشطة أحد مؤيدي منظمة داعش الإرهابية الدولية المحظورة في روسيا، والذي خطط، بناء على تعليمات من مبعوثين أجانب، لتنفيذ هجوم إرهابي على أحد أهداف البنية التحتية للنقل في المنطقة، كما تم اعتقال المشتبه به أثناء استعداده لتنفيذ خطته الإجرامية.

وأفيد بأن رجال الأمن صادروا من المشتبه به، متفجرات وذخائر لأسلحة خفيفة، كان اشتراها لصنع عبوة ناسفة، وأن المشتبه به اعترف أثناء التحقيق بتفاصيل ما كان سيقدم عليه من عمل إجرامي.

وبدأت السلطات قضية جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 30، والجزء 2 من المادة 205 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي وهي تنص على "التحضير لعمل إرهابي".

المصدر: تاس