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ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضرب وزير الطاقة اللبناني (فيديوهات)

مجتمع

ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضرب وزير الطاقة اللبناني (فيديوهات)
RT
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
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ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الاعتداء على وزير الطاقة، وليد فياض، وضربه أثناء خروجه من أحد المقاهي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو بينت لحظة الاعتداء على وزير الطاقة ​اللبناني وليد فياض​، أثناء خروجه من أحد المقاهي في بيروت، وتنوعت الآراء بين من اعتبر أن هذا التصرف غير لائق ومرفوض، وبين من أيده، باعتبار أن ملف الكهرباء والأوضاع في البلاد تتحمله السلطة الموجودة في الحكم.

المصدر: RT  

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