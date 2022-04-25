ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضرب وزير الطاقة اللبناني (فيديوهات)

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الاعتداء على وزير الطاقة، وليد فياض، وضربه أثناء خروجه من أحد المقاهي.

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو بينت لحظة الاعتداء على وزير الطاقة ​اللبناني وليد فياض​، أثناء خروجه من أحد المقاهي في بيروت، وتنوعت الآراء بين من اعتبر أن هذا التصرف غير لائق ومرفوض، وبين من أيده، باعتبار أن ملف الكهرباء والأوضاع في البلاد تتحمله السلطة الموجودة في الحكم.

وليد فياض وزير طاقة و بموقع مسوولية يعني بيتعاطا شأن عام ، ما فيو يروح يسهر و يعيش la vie en rose بوقت ما في كهربا بلبنان، و بطرابلس صار في كارثة انسانية… يا ما بتفكّر يا ما بتحسّ!#وزير_الطاقة#وليد_فياض — Nathalie haddad (@Natou9982) April 25, 2022

التصرف الهمجي هذا لا يليق بمجتمعنا،

ولا يمثل اللبنانيين على الاطلاق إنه شخص عديم الاخلاق يعتقد أن التعرض جسدياً للمسؤولين لهُ فائدة ..

سوء الادارة لا يتحملهُ مسؤول واحد في الدولة.

بالفيديو #وزير_الطاقة وليد فياض يتعرض للضرب. pic.twitter.com/Uu7VbuFcj3 — Samah Ayass|سماح العياص (@Samahayass) April 25, 2022

#وليد_فياض

معيب الي عم يصير ...هلق الوزير فياض هو الي خرب البلد وهو اول الفاسدين وهو الي قاطع الكهربا ومعيشنا بالعتمةوكل مصيبه بهالبلد هو عملها، المضحك انه الفاسد لما يمرق بيفرشوله الارض ورد قال ثوار . عنجد عيب.!! الي عم يصير بهالبلد منستاهله لانه القسم الاكبر عنا بلا اخلاق . https://t.co/4x0Froh7nc — amal (@moulaza) April 25, 2022

ما بمثل نفسه#وليد_فياض بمثل التيار الفاشل لي متسمك بالوزارة سنين طويلة

في زعيم قاعد عالعتمة متلنا؟

في نائب قاعد عالعتمة متلنا؟

في وزير قاعد عالعتمة متلنا؟

هودي الضرب والسحل بالشوارع قليل عليهن#كلن_يعني_كلنpic.twitter.com/Mnh23G1B4W — UnKnOwN (@UnknownLebanon) April 25, 2022

المصدر: RT