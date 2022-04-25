السعودية.. شقيقة "معنّفة جدة" تكشف طرق التعذيب الوحشية التي تعرضت لها الضحية من زوجها

أثارت مأساة "معنّفة جدة" غضب السعوديين عقب اعتداء زوجها عليها بوحشية تقشعر لها الأبدان وتسببه بفقدانها بصرها وإصابتها بجروح بالغة، فيما أكدت شقيقتها أنها ترقد في المستشفى.

وأوضحت شقيقة الضحية أن حالتها الصحية حرجة نتيجة العنف الذي تعرضت له من زوجها، مؤكدة فقدانها البصر بعينها اليمنى، إضافة لكسور في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع.

كما شرحت أن "الجاني مارس بحق ضحيته أبشع أنواع العنف، حيث تلذذ بتعذيبها عبر تشويه وجهها وقطع لسانها وإصبعها".

وكشفت أيضا أن شقيقتها تعرضت للعنف منذ أسبوع تقريبا، مشيرة إلى أن "المتهم حاول التستر على فعلته، حتى أبلغ أحد أفراد العائلة الشرطة والإسعاف الذي حضر لنقل المصابة وسط حماية أمنية، وهو ما يهدد بقطع إصبعها فعلا.

وكشفت أيضا أن "الأشهر الأربعة الأخيرة كانت شهدت تعنيفا كبيرا من الزوج لزوجته شمل ربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وحين حاولت الهروب منه لمنزل عائلتها هددها بقتل أحد أبنائها".

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" القبض على زوج المجني عليها، قائلة إنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية