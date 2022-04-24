مصدر أمني في الأردن ينفي "إشاعة تتكرر منذ عام 2010"

نفى نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد، صحة ما يتم تداوله من شائعات مؤخرا تتعلق بسلامة وجودة الغذاء الأردني.

وقال العواد تعقيبا على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد المطاعم ببيع لحوم الحمير عوضا عن لحوم الأغنام والأبقار، إن "هذه الحادثة جرت في إحدى دول الجوار قبل عدة أعوام ومن المستهجن تداولها ونسبها للغذاء والمطاعم الأردنية بشكل يسهم للإيقاع بالضرر الفعلي في هذا القطاع في هذا التوقيت الهام على وجه التحديد".

وأوضح العواد أن "قطاع المطاعم على اختلاف درجاتها يراعي معايير الجودة بالإضافة الى الرقابة الفعلية والمباشرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء مما يعني ضمانة أكيدة لعدم صحة هذه الشائعة".

ولفت إلى ضرورة أن "نراعي المصلحة الفضلى لهذا الوطن وعدم الإضرار بسمعة قطاعاته التجارية فنحن على أبواب موسم سياحي وفي خواتيم الموسم الرمضاني".

بدوره، نفى مصدر أمني ضبط أي مطعم في الأردن يقوم ببيع لحم الحمير.

وقال المصدر لـ عمون إن الإشاعة متكررة ومنذ عام 2010.

المصدر: عمون