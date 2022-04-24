بكلمات مدمية.. أب لبناني يروي تفاصيل غرق أطفاله الـ3 بزورق مهاجرين ويحمل المسؤولية لنقيب في الجيش

بكلمات مدمية، روى أب لبناني تفاصيل غرق أولاده الثلاثة، أثناء محاولتهم الهجرة لـ"العيش بكرامة" في زورق عبر البحر الأبيض المتوسط، قبالة مدينة طرابلس.

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وفي حديث مع قناة "الجديد"، أعرب والد فجع بأطفاله الـ3، كانوا على متن زورق ​طرابلس​، قائلا: "قدمت 3 عرسان..40 يوم..8 سنين وطفلة 5 سنين.. لبستلك يا بابا طقم لزفك عروس".

وحمل الأب نقيبا في ​الجيش اللبناني​، مسؤولية حادث غرق الزورق، مشيرا إلى أن النقيب قام بملاحقتهم في البحر ما تسبب بالحادث، وتوجه إلى قيادة الجيش لتحمل مسؤولياتها.

وأوضح الأب المفجوع أنهم استقلوا قاربا ثمنه يفوق الـ40 ألف دولار، وهو مجهز بكل سبل النجاة، إضافة إلى "GPS" لتحديد الوجهات، مشيرا إلى أنه "كان يريد حياة جديدة، وأن الرحلة كانت السبيل الوحيد للعيش بكرامة".

والد فُجع بأطفاله الـ3 كانوا على متن زورق طرابلس: "بالنسبة لإلنا كانت حياة جديدة" pic.twitter.com/D6414i5mok — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) April 24, 2022

المصدر: "الجديد"