الأمن السعودي يعلن القبض على عدد من المتسولين ويكشف عن جنسياتهم وطرقهم باستعطاف الناس (فيديو)

أعلن الأمن السعودي القبض على عدد من المتسولين في المملكة، بينهم مواطنون ووافدون عرب وأجانب.

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وفي مقطع فيديو كشف فيه التفاصيل، أوضح الأمن العام السعودي أنه تم إلقاء القبض على مقيم من الجنسية الهندية، عمل على استعطاف المصلين في ساحات الحرم المكي للتسول منهم، وكذلك زائر من الجنسية المغربية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة بجوار المسجد الحرام.

وأشار إلى أن قائمة المضبوطين ضمت مخالفا من الجنسية اليمنية يستخدم عكازين لإيهام الناس بوجود إعاقة لديه حتى يستعطفهم، وآخر يستغل ابنه القاصر في أعمال التسول من خلال وضعه على كرسي متحرك رغم تمتعه بصحة جيدة، بالإضافة إلى مواطن يقوم بالتسول المباشر في أحد المساجد.

ولفت الأمن السعودي إلى ضبط مخالفة من الجنسية التشادية تتسول بطريقة مباشرة، وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية تتسول بطريقة مباشرة بجانب أحد المحلات التجارية.

المصدر: RT