مصر.. حادث مأساوي في سوهاج ضحاياه أسرة من 7 أفراد

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر، عند مركز أخميم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت مديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود متوفين ومصابين، وتوجهت على إثرها في الحال قوات المرور وقوات تأمين الطرق والإسعاف لمكان الحادث.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة "سوزوكي" اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدم بسيارة نقل بمقطورة مخلفا قتلى وجرحى.

المصدر: اليوم السابع