غالبية البريطانيين لا يفضلون رؤية الأمير هاري وميغان ماركل في اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

كشف استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين البريطانيين يعتقدون أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يجب ألا يحضرا اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "إكسبرس"، أظهر الاستطلاع أن 74% من البريطانيين يعتقدون أن "الأمير هاري وميغان يجب أن يبتعدا عن الاحتفال بالذكرى السنوية".

وخلافا لرغبة المواطنين، تمت دعوة الزوجين لحضور الذكرى "البلاتينية" لحكم إليزابيث الثانية. وسيسمح لهما بالظهور على شرفة قصر باكنغهام مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة. ومع ذلك، سيتم منعهم من المشاركة في عرض القوات الملون. والسبب هو أن هاري وميغان تنازلا عن سلطاتهما وواجباتهما كأعضاء في الأسرة الحاكمة لبريطانيا.

المصدر: إكسبرس