 
مباشر

غالبية البريطانيين لا يفضلون رؤية الأمير هاري وميغان ماركل في اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

مجتمع

غالبية البريطانيين لا يفضلون رؤية الأمير هاري وميغان ماركل في اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث
Globallookpress Ddp/Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svix

كشف استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين البريطانيين يعتقدون أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يجب ألا يحضرا اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "إكسبرس"، أظهر الاستطلاع أن 74% من البريطانيين يعتقدون أن "الأمير هاري وميغان يجب أن يبتعدا عن الاحتفال بالذكرى السنوية".

وخلافا لرغبة المواطنين، تمت دعوة الزوجين لحضور الذكرى "البلاتينية" لحكم إليزابيث الثانية. وسيسمح لهما بالظهور على شرفة قصر باكنغهام مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة. ومع ذلك، سيتم منعهم من المشاركة في عرض القوات الملون. والسبب هو أن هاري وميغان تنازلا عن سلطاتهما وواجباتهما كأعضاء في الأسرة الحاكمة لبريطانيا.

المصدر: إكسبرس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا