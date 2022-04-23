نجيب ساويرس: شكرا إسرائيل على توحيد المسلمين والمسيحيين في فلسطين

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على منع القوات الإسرائيلية المسيحيين من ممارسة حقهم في الصلاة في القبر المقدس تزامنا مع ما يحدث من اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال.

وقال ساويرس في تغريدة على "تويتر": شكرا إسرائيل على توحيد المسيحيين والمسلمين في إسرائيل بمنعهم من ممارسة حقهم في الصلاة في القبر المقدس والمسجد الأقصى".

وأضاف "يوجد إله واحد فقط للجميع ولن يغفر لكي!".

Thank you Israel for uniting the Chrithian’s and Muslims in Israel by preventing both of exercising their right of prayer in the Holy Sepulchre and Elaksa Mosque .. there is one God only for all and he will not forgive you ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 23, 2022

واقتحمت القوات الإسرائيلي المسجد الأقصى صباح الجمعة وأطلقت النيران على المواطنين ما تسبب في إصابة 31 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عشرات حالات الاختناق، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، وذلك لمنع المصلين من أداء صلاة القيام في شهر رمضان.

ومنع الجيش الإسرائيلي أيضا الفلسطينين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.

كما اعتدت القوات بالضرب والدفع على المسيحيين المتواجدين في محيط حي النصارى بالقدس وعرقلت وصولهم لكنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري