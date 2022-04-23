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نجيب ساويرس: شكرا إسرائيل على توحيد المسلمين والمسيحيين في فلسطين

مجتمع

نجيب ساويرس: شكرا إسرائيل على توحيد المسلمين والمسيحيين في فلسطين
Gettyimages.ru
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على منع القوات الإسرائيلية المسيحيين من ممارسة حقهم في الصلاة في القبر المقدس تزامنا مع ما يحدث من اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال.

وقال ساويرس في تغريدة على "تويتر": شكرا إسرائيل على توحيد المسيحيين والمسلمين في إسرائيل بمنعهم من ممارسة حقهم في الصلاة في القبر المقدس والمسجد الأقصى".

وأضاف "يوجد إله واحد فقط للجميع ولن يغفر لكي!".

واقتحمت القوات الإسرائيلي المسجد الأقصى صباح الجمعة وأطلقت النيران على المواطنين ما تسبب في إصابة 31 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عشرات حالات الاختناق، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، وذلك لمنع المصلين من أداء صلاة القيام في شهر رمضان. 

ومنع الجيش الإسرائيلي أيضا الفلسطينين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.

كما اعتدت القوات بالضرب والدفع على المسيحيين المتواجدين في محيط حي النصارى بالقدس وعرقلت وصولهم لكنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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