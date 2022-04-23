مصر.. روجينا تتوجه للكعبة للتخلص من "حور علوان" وأخواتها من الشخصيات

كشفت الفنانة المصرية، روجينا، عن كواليس تقمصها شخصية حور علوان في مسلسل "انحراف"، متحدثة عن توجهها للكعبة لتلقي العلاج، بدل الأطباء النفسيين.

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وخلال ندوة تكريمها في موقع "القاهرة 24"، قالت روجينا: "شخصية حور علوان هي شخصية صعبة جدا، وفي البداية مع أي شخصية، يجب علي أن أحب الشخصية وأتعاطف معها وتكون لديها مبررات، لأن أي إنسان يصدق أي شخصية يجب أن تكون لديها مبررات ودوافع، وحتى الآن لم يتضح للجمهور دوافع ومبررات شخصية حور علوان في مسلسل انحراف".

وتابعت الممثلة المصرية: "مع أي شخصية أتقمصها يكون بيني وبينها في البداية صراع كبير، حتى تكون تحت طوعي، وأتحدث مع المخرج لمدة ساعات لتكوين تفاصيل الشخصية، وأكون متوترة، وتصبح حالتي كحالة الولادة، فأنا أعتبر كل شخصياتي أولادي، كما أن الجمهور أصبح واعيًا جدًا، ويجب علينا احترام ذلك الوعي والذكاء".

وعن علاجها النفسي جراء تقمصها للشخصيات، أوضحت روجينا قائلة: "بالطبع يؤثر تقمصي للشخصيات على نفسيتي كثيرا، ولا ألجأ إلى الأطباء النفسيين، بل أتوجه للكعبة لتلقي العلاج، فالدواء بالنسبة لي هو عبارة عن تفريغ طاقتي وهمي وشحنتي السلبية لدى الله، وأناجيه، وأشكره كثيرا، ومن ثم أعود لمنزلي كأني كنت أعالج لدى طبيب نفسي"، معتبرة أن "مسلسل انحراف هو كرم من الله، لأنها كانت في مكة المكرمة قبل بدء التصوير ببضعة أيام تقوم بأداء مناسك العمرة، وعقب انتهاء تصوير المسلسل سوف تتوجه مرة أخرى، يوم 28 رمضان".

المصدر: "القاهرة 24"