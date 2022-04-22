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الملك السعودي يروي قصة عن والده ويثير تفاعلا على مواقع التواصل

مجتمع

الملك السعودي يروي قصة عن والده ويثير تفاعلا على مواقع التواصل
Globallookpress
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أثار فيديو نشره حساب الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وهو يروي قصة عن والده، حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الملك سلمان، في الفيديو الذي تناول فيه اعتراض والده على الدوام الكامل للعمل خلال شهر رمضان، إن الملك عبد العزيز لاحظ عمالا تحت أشعة الشمس الحارقة لدى متابعته أعمال بناء قصر المربع في رمضان. وحينها سأل المشرف عليهم عن مواعيد عملهم.

وأضاف: "عندما رد رئيسهم بأنهم يعملون من الصباح حتى وقت العصر، تعجب الملك المؤسس وقال "أنا لا أعمل بيدي وأستعمل السيارة وأشعر بالعطش، من الآن وصاعدا لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار ولكم أجركم كاملا".

وأثار هذا الفيديو، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنهم يعيشون في مملكة الإنسانية.

المصدر: RT

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