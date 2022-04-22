الملك السعودي يروي قصة عن والده ويثير تفاعلا على مواقع التواصل

أثار فيديو نشره حساب الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وهو يروي قصة عن والده، حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الملك سلمان، في الفيديو الذي تناول فيه اعتراض والده على الدوام الكامل للعمل خلال شهر رمضان، إن الملك عبد العزيز لاحظ عمالا تحت أشعة الشمس الحارقة لدى متابعته أعمال بناء قصر المربع في رمضان. وحينها سأل المشرف عليهم عن مواعيد عملهم.

وأضاف: "عندما رد رئيسهم بأنهم يعملون من الصباح حتى وقت العصر، تعجب الملك المؤسس وقال "أنا لا أعمل بيدي وأستعمل السيارة وأشعر بالعطش، من الآن وصاعدا لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار ولكم أجركم كاملا".

خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضانpic.twitter.com/0oFlyQBwqR — الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022

وأثار هذا الفيديو، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنهم يعيشون في مملكة الإنسانية.

حفظ الله ورعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين محمد بن سلمان نحن في مملكة الإنسانية نحترم ملوكنا منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وما قام به أبناؤه من بعده في سبيل عزة ورفعة هذا الوطن الغالي على قلوبنا — Majed Alali (@MajedAl34099652) April 22, 2022

رحمة الله عليه الملك الإنسان . رجل عظيم خلف عظماء ودولة عظيمة. رحم الله من مات منهم وحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. — Dr. ALSULAMI Morshid (@Dr_SULAMI) April 22, 2022

المصدر: RT