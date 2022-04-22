"عطر الكلام" يجمع الرئيس التركي بشاب من مواطنيه في مكالمة هاتفية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤذنا تركيا شابا يدعى محسن كارا كان فاز بجائزة أجمل أذان في مسابقة "عطر الكلام" في المملكة العربية السعودية.

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وأجرى الرئيس أردوغان يوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع المؤذن التركي كارا، هنأه فيها بحصوله على المرتبة الأولى في هذه المسابقة بفئة الأذان.

وقال أردوغان للشاب التركي:"بداية أهنئكم، وأسال الله أن يكتب لكم دوام النجاح، سبق وأن أحرزتم أيضا المرتبة الثانية في مسابقة تلاوة القرآن الكريم (بالتلفزيون التركي) تي أر تي، ما شاء الله".

وسأل الرئيس أردوغان، كارا من أي ولاية ينحدر، فأجابه بأنه من منطقة أرجيش بولاية وان، الواقعة بشرق البلاد، وعن سبب استقراره في ولاية سيواس بوسط البلاد، قال كارا إنها مدينة زوجته، ويقيم فيها منذ 5 أعوام.

كما رد على سؤال عن عدد أطفاله، مجيبا بأن لديه طفل وطفلة.

وكان المؤذن محسن كارا قد فاز يوم الأربعاء، بمسابقة الأذان ضمن البرنامج التلفزيوني "عطر الكلام" السعودي، متفوقا على مواطنه التركي ألب جان تشليك الذي حل ثانيا في نفس المسابقة، فيما فاز المقرئ المغربي يونس مصطفى غربي، بجائزة مسابقة "عطر الكلام" في فئة تلاوة القرآن الكريم.

المصدر: الأناضول