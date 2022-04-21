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بالفيديو.. الحرس الملكي يعزف أغنية للملكة اليزابيث الثانية

مجتمع

بالفيديو.. الحرس الملكي يعزف أغنية للملكة اليزابيث الثانية
AFP
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عزف الحرس الملكي البريطاني أغنية "عيد ميلاد سعيد"، اليوم الخميس للملكة إليزابيث الثانية بمناسبة عيد ميلادها الـ96.

وأثناء تغيير الحرس في قلعة وندسور كجزء من الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد الملكة، التي ستحتفل في يونيو المقبل باليوبيل البلاتيني (70 عاما) على استلامها العرش، عزفت الفرقة أغنية happy birthday to you، للملكة.

هذا وانتقلت الملكة البريطانية من قلعة وندسور، غرب لندن، لتقضي عيد ميلادها في منزلها في ساندرينجهام، في نورفولك.

أصبحت إليزابيث ملكة بريطانيا وأكثر من عشرة عوالم أخرى بما في ذلك كندا وأستراليا ونيوزيلندا بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952، بينما كانت في كينيا في جولة دولية.

المصدر: RT

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