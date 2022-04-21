السعودية تستعين بفنان لإحصاء عدد سكان المملكة

أطلقت السعودية، إعلانا يقدمه أحد النجوم، ويحث على مراعاة مهمة موظفي التعداد السكاني ومساندتهم في تلك المهمة، مع استعداد الهيئة العامة للإحصاء لإجراء تعداد ميداني عام للسكان.

وظهر في الإعلان، الفنان السعودي الذي لمع نجمه بشكل لافت في موسم رمضان الحالي، إبراهيم الحجاج، كموظف التعداد الذي يزور المنازل، ويحاول خلال الإعلان الحصول على معلومات من أرباب الأسر المنشغلين بإعداد الولائم له وتقديم الشاي والقهوة.

فرصتكم للمساهمة في #رؤية_السعودية_2030 من خلال المشاركة في #تعداد_السعودية_2022 عبر التعاون مع الباحث الميداني ليكمل مهمته بيسرٍ وسهولة#نعد_لنعد للمستقبل@Stats_Saudipic.twitter.com/VMLbra2FNW — MBC1 (@mbc1) April 18, 2022



وينتهي الإعلان الذي أخرجه المخرج السعودي سلطان العبد المحسن، بالإشارة إلى أن الباحث الميداني الذي ترسله هيئة الإحصاء "في مهمة وطنية ووقته محدود" ويتوجب على السكان مساعدته في تلك المهمة.

ويبث الإعلان في أوقات ذروة المشاهدة على شاشات التلفزة المحلية، حيث يجذب كثير من المسلسلات والبرامج الرمضانية الأسر في المملكة، بهدف الوصول لأكبر عدد من السكان وحثهم على توفير وقت موظف التعداد خلال زيارته لبيوتهم.

وسيزور موظفو الهيئة الحكومية يوم الـ10 من مايو المقبل، كل منازل البلاد في المدن والبلدات والهجر في أكبر بلدان الخليج العربي، للقاء أرباب الأسر وتسجيل معلومات مفصلة عنهم وعن أسرهم، قبل أن ينتقل موظف الإحصاء لمنزل آخر.

ما الفائدة من #التعداد؟

مخرجات #تعداد_السعودية_2022 تساعد صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط لتطوير المدن والخدمات العامة، مما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.#نعد_لنعد للمستقبل pic.twitter.com/iBtyaagVFO — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) March 31, 2022

وتتضمن استمارة التعداد نحو خمسين سؤالا، تدور حول عدد أفراد الأسرة ومستوى تعليمهم وعدد غرف منزلهم وملكيته والدخل الذي تحصل عليه الأسرة ومعلومات أخرى تقول هيئة الإحصاء إنها تكمل ما تمتلكه من معلومات عن السكان وتساعد في وضع الخطط التنموية.

المصدر: RT