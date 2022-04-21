عدد نزلاء السجون في المغرب يرتفع في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 40%

أعرب مسؤول في إدارة السجون بالمغرب عن انزعاجه من ارتفاع عدد المعتقلين في السنوات العشر الأخيرة بنسبة حوالي 40 بالمئة، مقابل استقرار الاعتمادات المرصودة للقطاع.

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وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "هسبريس" أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم يخف "انزعاجه من استمرار أعداد المعتقلين في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تعرف فيه الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع إدارة السجون استقرارا".

ونقلت الصحيفة عن التامك اعتباره في كلمة تقديمية لتقرير أنشطة المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج برسم 2021، "الارتفاع المستمر لعدد المعتقلين، أبرز الصعوبات التي يعاني منها قطاع إدارة السجون إذ بلغ عدد المعتقلين في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل".

وأفاد المسؤول في إدارة السجون بالمغرب بأن "ارتفاع عدد المعتقلين سجل زيادة بنسبة حوالي 40 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، مقابل شبه استقرار في الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع السجون، خاصة المرتبطة منها بميزانية الاستثمار المخصصة لتنفيذ مشاريع توسيع حظيرة السجون وتأهيل بنيتها التحتية".

ووصف التامك في هذا السياق تدبير شؤون السجون في ظل ارتفاع عدد المعتقلين واستقرار الاعتمادات المالية، بأنها تعتبر "عملا يوميا استثنائيا، ويتطلب جهودا جبارة من أجل الاضطلاع، بأعلى مستوى من المهنية والنجاعة، بالمهام المتعلقة بالأمن والسلامة وخدمات التغذية والتكفل الصحي والتأهيل لإعادة الإدماج".

ولفت إلى أنه "لمواجهة تزايد ارتفاع عدد المعتقلين، تم تعزيز حظيرة السجون بمؤسستين جديدتين تم افتتاحهما في السنة الماضية، ستمكنان من رفع الطاقة الاستيعابية للسجون، والملاءمة مع الشروط الضرورية للإيواء وتوفير مرافق الخدمات والتأهيل بمعايير حديثة".

وعلى الرغم من أن انتقادات من طرف المنظمات الحقوقية لا تزال تنصب على طريقة إدارة سجون المملكة وظروف إيواء نزلائها، إلا أن التامك شدد على أن المؤسسات السجنية "التي كانت بالأمس مؤسسات عقابية قائمة أساسا على الردع، أصبحت في ظل مختلف التطورات والإصلاحات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية المتعاقبة، تلقى كل الاهتمام، والأكثر من ذلك فهي تشكل اليوم مؤشرا حقيقيا من بين المؤشرات التي يقاس بها مدى احترام الدولة لحقوق مواطنيها".

ورد التامك ضمنيا على منتقدي المندوبية بقوله: "قد يجادل البعض بشأن هذه المسألة، والمندوبية العامة تحترم جميع الآراء كيفما كانت وتتخذها حافزا إضافيا للمضي قدما في توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال وجعل المؤسسة السجنية فضاء آمنا تصان فيه حقوق وكرامة الأشخاص ويوفر فرصا حقيقية للتأهيل والإصلاح".

المصدر: هسبريس