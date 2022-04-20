الأمير هاري يؤكد أن الملكة إليزابيث في حالة جيدة

قال الأمير هاري إن ملكة بريطانيا إليزابيث "في حالة جيدة وتلقى الرعاية المناسبة"، وذلك بعد أن زارها مع زوجته خلال توجههما لحضور دورة للألعاب الخاصة في هولندا الأسبوع الماضي.

وأكد في حديث إلى برنامج "توداي" على شبكة تلفزيون nbc الأمريكية إن تلك الزيارة سمحت له بالاطمئنان على أن الملكة "محاطة بالأشخاص المناسبين"، مشيرا إلى أنه "كان من الرائع حقا أن ألتقي بها".

وأثناء تلك المقابلة، التي أُجريت معه في لاهاي بهولندا، وصف الدوق الولايات المتحدة بأنها "وطنه الحالي" حيث لقي هناك "ترحيبا بأذرع مفتوحة".

وعن زيارته للملكة إليزابيث، التي لم يعلن عنها مسبقا، قال الأمير هاري: "كان من الرائع أن أكون في صحبتها وأن أراها وهي بحالة جيدة.. دائما ما تتحلى بخفة الظل معي بينما أتأكد من أنها مصونة، وأن حولها الأشخاص المناسبين".

المصدر: bbc