الجمارك الروسية تغلق قناة لتهريب المخدرات من الولايات المتحدة

قام ضباط وزارة الداخلية الروسية ودائرة الجمارك الفيدرالية بإغلاق قناة تهريب للمخدرات من الولايات المتحدة، وتم اعتقال مشتبه به بجواز سفر مزور وبجعبته 1 كغم من الماريخوانا.

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وصرّحت إيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الداخلية الروسية قائلة: "تلقت الشرطة معلومات حول قناة تهريب لتوريد المخدرات من الولايات المتحدة إلى أراضي منطقة موسكو عن طريق النقل الجوي تحت ستار البريد الدولي. قام ضباط الشرطة والجمارك، بدعم قوي من هيئة الجمارك التنفيذية المركزية، باحتجاز رجل تلقى طردا من خلال تقديم جواز سفر مزور، وتم العثور على ثلاث حزم من الماريجخانا بوزن إجمالي يزيد عن كيلوغرام".

وأشارت فولك إلى أنه يجري النظر في مسألة إحالة القضية، التي بدأتها الجمارك المركزية بموجب الجزء 3 من المادة 229.1 من القانون الجنائي لروسيا، إلى إدارة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية للمنطقة الفيدرالية المركزية.

المصدر: تاس