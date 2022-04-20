مصر.. القضاء يحسم قضية تامر أمين وإهانة أهل الصعيد

قضت محكمة مصرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة وتحقير البعض من أهل الصعيد"، ببراء الإعلامي، تامر أمين، مما نسب إليه من اتهام.

إقرأ المزيد

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقام حسين المطعني، المحامي المدعي بالحق المدني، ادعائه المباشر بصفته أحد أبناء الصعيد، متهما تامر أمين، بإهانة وتحقير فئة من أهل الصعيد، حيث ذكر أمين ببرنامجه المذاع بقناة النهار أن "أهل الصعيد بيخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا، ويصرفوا على أهلهم، مش عشان يتعلموا ويتوظفوا".

وبدأت أزمة الإعلامي تامر أمين مع أهل الريف والصعيد، بعد تصريحات له حول ضرورة التصدي للزيادة السكانية التي قال خلالها: "في الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة، عشان يشتغلوا خدمات".

وفي وقت سابق اعتذر تامر أمين عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذار واضح وصريح، وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانه منها".

كما اعتذار الإعلامي تامر أمين، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نقلته عنه قناة النهار، ليوضح خلاله حقيقة تصريحاته في حق أهالي وفتيات الصعيد التي فهمها البعض خطأ، خاصة "في ظل تصيد قناة الجزيرة في الماء العكر"، على حده قوله.

المصدر: القاهرة 24