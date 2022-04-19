الأمير هاري وزوجته يتلقيان دعوة للمشاركة باحتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، تلقيا دعوة للظهور على شرفة قصر باكنغهام خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية يوم 5 يونيو 2022

ويُقال إن الدعوة للانضمام إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين للظهور على الشرفة، قد تم إصدارها بعد زيارة قصيرة قام بها دوق ودوقة ساسكس إلى المقر الملكي في وندسور بمقاطعة بيركشاير على بعد نحو 40 كلم عن لندن، حيث تواصلا مع الملكة وكذلك مع ولي العهد الأمير تشارلز.

وعلى الرغم من إعلان هاري وميغان عن تخليهما عن الصفة الرسمية لأعضاء العائلة المالكة، وكل واجباتهم وامتيازاتهما المنبثقة عن تلك الصفة، وتحدث ميغان عن تعرضها للتمييز العنصري من قبل أفراد في العائلة المالكة، ومعاناتها جراء الضغط النفسي بسبب "حملة التشهير" والضغط من قبل بعض الأعضاء في العائلة المالكة، إلا أن الملكة التي تحتفل بعيد ميلادها الـ96 يوم الخميس، تعتقد اعتقادا راسخا أن العائلة فوق كل شيء.

المصدر: "الغارديان"