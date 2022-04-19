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سيدة تستدرج "نصاب الأرامل والمطلقات" في السعودية والأمن يتحرك (فيديو)

مجتمع

سيدة تستدرج
Globallookpress
العلم السعودي
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أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض عن القبض على مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت وزارة الداخلية السعودية على حسابها الرسمي في "سناب شات" مقطع فيديو يكشف تفاصيل القبض على مواطن سعودي نفذ عمليات نصب واحتيال عدة، عن طريق إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي مساعدة المحتاجين، لا سيما الأرامل والمطلقات.

وأظهر مقطع الفيديو أن شرطة الرياض تمكنت من القبض على هذا المحتال، الذي عرف إعلاميا بـ"نصاب الأرامل والمطلقات"، حيث تواصلت سيدة معه، وادعت أنها أرملة، وأدلت له بمعلومات عن هذه الشخصية التي تقمصتها، وفقا لتوجيهات رجال الأمن، من أجل نصب شباك أمني لهذا النصاب ولقاءه، ومن ثم القبض عليه

وبين الفيديو أنه بعدما طلبت السيدة من الرجل استلام أوراق خاصة بها، أتت اللحظة الحاسمة، وما إن عرف مكانه، حتى ألقي القبض عليه، لتتخذ بحقه كافة الإجراءات الأمنية، وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: RT

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