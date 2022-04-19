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روسيا تنوي تطبيق نظام التعليم الإلزامي للتاريخ الوطني في الصف الأول الابتدائي

مجتمع

روسيا تنوي تطبيق نظام التعليم الإلزامي للتاريخ الوطني في الصف الأول الابتدائي
إزفيستيا
صورة ارشيفية
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أعلن وزير التربية والعلم الروسي، سيرغي كرافتسوف أن وزارته تنوي تطبيق نظام التعليم الإلزامي للتاريخ الوطني في الصف الأول الابتدائي.

جاء ذلك على لسانه في المنتدى المدرسي التاريخي" القوة في الحقيقة".

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وقال:" سنعمل كل ما في وسعنا للحفاظ على الذاكرة التاريخية. وقد اتخذتُ قرارا بتطبيق التعليم التاريخي في المدرسة الابتدائية اعتبارا من الصف الأول".

وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح بالموقف السيء من شعبي بيلاروس وأوكرانيا أثناء تعليم التاريخ الوطني.

وأوضح ناطق باسم وزارة التربية أن المبادرة المذكورة تقضي بالاستفادة من كل إمكانات المناهج المدرسية.

يذكر أن تعليم التاريخ يبدأ الآن في الصف الخامس للمدرسة الروسية.

جدير بالذكر أن نائب مجلس الدوما الروسي، فيتالي ميلونوف كان قد اقترح في وقت سابق بإلغاء نظام "بولونيا" الجامعي الغربي للبكالوريوس والماجيستر والعودة إلى نظام التعليم الجامعي السوفيتي.

المصدر: تاس

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