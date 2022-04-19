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مصر.. مطربة مشهورة تعلن اعتزال الغناء (فيديو)

الثقافة والفن

مصر.. مطربة مشهورة تعلن اعتزال الغناء (فيديو)
Globallookpress
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أعلنت المطربة المصرية المشهورة، زيزي عادل، اعتزالها مجال الغناء نهائيا، مشيرة إلى أنها قررت "الابتعاد عن الشهرة، التي هي من أكثر مغريات الدنيا".

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وخرجت زيزي عادل لجمهورها في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستغرام"، قائلةً: "طالعة أقول خبر مهم في حياتي، وأهم وأحلى خبر في حياتي، وهو اعتزالي الغناء، والقرار مخدتوش من امبارح، ووخداه من فترة كبيرة جدًا، ومطلعتش أقوله لأني كنت حابه أتكلم مع نفسي والقريبين مني في الموضوع ده وبيشجعوني جدًا أعمل ده، وببعد عن أكتر حاجة مغرية في الدنيا، وهي الشهرة". 

ومع بداية شهر أبريل، طرحت زيزي العديد من الصور عبر حسابها على انستغرام، مرتديةً الحجاب، ولكنها لم تزعم ارتدائها الحجاب، إذ إنها ظهرت في فيديو اعتزالها دون الحجاب.

المصدر: القاهرة 24

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