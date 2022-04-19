بعد ضجة كبيرة أثارها..نيللي كريم بطلة مسلسل "فاتن أمل حربي" تكشف عن موقفها

بعد الضجة الكبيرة وردود الفعل المتباينة على مسلسل "فاتن أمل حربي" في مصر، عبرت الفنانة نيللي كريم، التي تلعب بطولة هذا المسلسل، عن موقفها من المسلسل والتعليقات عليه.

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وفي لقائها مع برنامج "ET بالعربي"، أعربت الفنانة نيللي كريم عن رضاها بالحالة الواسعة من النقاش التي أثارها مسلسل "فاتن أمل حربي" بمواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات السابقة منه، والتي تطرقت وناقشت حقوق السيدات بعد الطلاق، بسبب "القوانين التي يعود تشريعها إلى سنوات طويلة قد تصل إلى 100 عام، دون أن يتم تعديلها لتناسب الوضع الحالي".

وعلقت نيللي كريم على إمكانية المسلسل في تغيير القوانين غير المنصفة للمرأة، بالقول: ""عندما عملت سيدة الشاشة فاتن حمامة أريد حلًا القانون تغير وبقى فيه خلع ..بقت الست تقدر تتطلق ..والبطلة فاتن مش عاجبها القانون فبترفع قضية على القانون بالقانون .. هيتغير مش هيتغير انا معرفش ..أنا اللي شدتني الفكرة..لأن قانون الأحوال الشخصية موجود، ويكفي أن سؤال أي سيدة مطلقة نجحت في الحصول على حقوقها أم لا".

وأوضحت الفنانة المصرية أن "المشاكل التي يناقشها العمل بنسبة كبيرة موجودة بالفعل على أرض الواقع، فهناك سيدات أجبرهن أزواجهن على إبرائه من جميع حقوقها عن الطلاق".

وعن الاتهامات بـ"وقوف المسلسل إلى جانب السيدات دون الرجال"، قالت نيللي كريم موضحة: "المسلسل اسمه "فاتن أمل حربي".. لو حد تاني عايز يعمل مسلسل عن راجل يتعرض للظلم مفيش مشكلة".

وحول أدائها التمثيلي ولعبها الدور بشكل حقيقي، قالت نيللي كريم: "الممثل مخزون مشاعر مختلفة يستقيها من الحياة، وأنا لدي مخزون مشاعر درامية كثير في حياتي، حيث مررت بتجربة الطلاق مرتين، ولم تكن أفضل تجربة، واعتقد أن القوة هي نقطة التشابه بيني وبين فاتن".

وأثار مسلسل "فاتن أمل حربي" جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى، بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي، حيث تدور أحداث المسلسل حول امرأة، تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، تتقدم بـ14 قضية أحوال شخصية، وتتهم القانون بأنه لا ينصف المرأة.

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المصدر: "الوطن"