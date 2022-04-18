مصر.. عقوبة مشددة تنهي قضية فتاة "هرم مصر الرابع"

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، الاثنين، بمعاقبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة قدرها 200 ألف جنيه بعد إدانتها في تهمة الاتجار البشر.

إقرأ المزيد

وجرى إسناد تهمة الاتجار في البشر لحنين، على إثر استغلالها لقاصرتين تقل أعمارهما عن 18 عاما، عن طريق خداعهما.

وبحسب التحقيقات، فإن حنين استخدمت الفتيات بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من في تطبيق يحمل اسم "لايكي"، بطريقة مستترة تدعو إلى التحريض على الدعارة.

وقامت المؤثرة بدعوة الفتاتين على مجموعة تسمى "لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة، خلال فترة العزل المنزلي الذي اجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

المصدر: اليوم السابع