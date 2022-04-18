مصر.. حكم قضائي ضد "قاتل بطلة العالم"

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق المتهم بقتل روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها حتى تخمرت في رأسه فكرة سرقتها كرها عنها فتتبع أثرها وما أن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب بإشهار سلاح أبيض (مطواة) في وجهها وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ما أن نهرته المجني عليها فصاحت مستغيثة محاولة الفرار حتى قام بالإمساك بها من الخلف وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه حتى فاضت روحها قاصداً من ذلك إزهاق روحها، محدثاً ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان.

كما تبين أن المتهم سرق المنقول (هاتف محمول، قرط ذهبي، مبلغ مالي) والمبينة قيمته بالأوراق والمملوك للمجني عليها روان محمد عبد الوهاب الحسيني عبد الرازق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها إذ إنه وما أن ظفر بها منفرداً مستغلاً عدم تواجد أحد بسلم العقار حتى أشهر في وجهها السلاح الأبيض حوزته (مطواة) مهدداً إياها به مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها.

كما تبين أنه تمكن بتلك الوسيلة القسرية من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار والاستيلاء على ما حوزتها من منقولات محل السرقة سالفة البيان ومملوكا لها كرها عنها، على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد