الأمير تركي الفيصل يروي موقفا طريفا له مع عميد جامعة أمريكية لدى تعيين والده ملكا للسعودية (فيديو)

تحدث الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، عن موقف طريف حصل له مع عميد جامعة "جورج تاون" بالولايات المتحدة، بعد تعيين والده الراحل فيصل بن عبد العزيز ملكا للسعودية.

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وخلال لقائه ببرنامج "ذات"، قال الأمير تركي الفيصل موضحا: "من الصدف التي أذكرها أنه في أحد الأيام كان يوم الأحد في شهر نوفمبر عام 1964 ..جريدة "نيويورك تايمز" مشهورة في الولايات المتحدة، وكل يوم أحد تصدر ملحقا بهذا اليوم..وكان فيه مقال على الغلاف، وصورة للملك فيصل حين كان وليا للعهد".



وأضاف الأمير السعودي: "صباح الاثنين توجهت إلى الجامعة (كان آنذاك طالبا فيها)، وعندما وصلت للمدخل أخبرني حارس الجامعة إن العميد يبغى يشوفك، فقلت الله يستر، وتوجهت له..دخلت عليه، التفت علي وقال لي.."يا تركي إيش تبغانا نسوي هالحين؟"، فقلت له."والله ما أدري"..قالي "إنت ما سمعت الأخبار؟"..اللي جاء في ذهني المقال حق اليوم السابق عن الملك فيصل (ولي العهد آنذاك)، فقلت له.."أنا شفت المقال"..قال لي.."لا..أبوك صار ملك"..طبعا فوجئت..ذيك الأيام الاتصالات كانت صعبة..ما وصلني الخبر إلا بعد ما جيت الجامعة".

وأوضح الأمير أن عميد الجامعة أخبره في حينها أنه لا بد من أن تكون هناك إجراءات أمنية له، لكن الأمير رفض ذلك وطلب منه أن يكون مثل باقي الطلبة.

الأمير تركي الفيصل يروي موقف طريف عندما أخبره عميد جامعة جورج تاون بأن والده الأمير فيصل أصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية.#ذات_تركي_الفيصل#قناة_السعودية@SamiAlJaber



pic.twitter.com/dPLVeoUmia — قناة السعودية (@saudiatv) April 17, 2022

المصدر: RT