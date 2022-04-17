مبادرة "كارني".. حملة اجتماعية مغربية لسداد ديون المحتاجين

سلّط برنامج ناس أونلاين الضوء على مبادرة "كارني" المغربية، المعنية بتوفير أموال من متبرعين لسداد ديون المحتاجين العالقة لدى محلات البقالة، في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

استهل المبرمج يوسف أضبيب حديثه، وهو أحد القائمين على المبادرة، بالتعريف بكلمة "كارني" والتي تعني دفتر ديون الزبائن لدى البقال في اللهجة المغربية، مضيفا أن فكرة الحملة جاءت من بعض الشبان بابتكار تطبيق إلكتروني وتطويره، ومن خلاله يمكن للمتبرعين الاشتراك في التطبيق وتقديم المساعدة للمحتاجين الذين لا يستطيعون تسديد ديونهم.

وتابع أضبيب أن حوالي ألفي شخص زاروا التطبيق، وقام بالمشاركة الفعلية في التبرع نحو 400 شخص حتى الآن وإيفاء بعض الديون، مضيفا أن الحملة جاءت كمساعد لأصحاب الخير الذين هم بحاجة إلى محفز للقيام بأعمال الإحسان في شهر رمضان، وبالمقابل تغطية بعض الأموال للأشخاص المحتاجين، خاصة مع أزمة ارتفاع الأسعار في المغرب.

وأضاف ضيف ناس أونلاين، أن فريق الحملة يعمل على تطوير التطبيق في الأيام المقبلة بحيث يستطيع المحتاج تسجيل نفسه على الموقع للنظر في وضعه ومحاولة مساعدته، إضافة إلى إمكانية توثيق عملية التبرع في محلات البقالة بالفيديو ونشرها في محاولة تحفيز أصحاب الخير للمشاركة في هذه المبادرة.

المصدر: RT