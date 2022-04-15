مصر.. جدل واسع بعد مسح "فان دام" جميع صوره مع رامز جلال

تصدر برنامج رامز موفي ستار تريند مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، بعد قيام الفنان العالمي فان دام بمسح جميع صوره مع رامز جلال على صفحته الرسمية.

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وفاجأ فان دام جمهوره أمس الخميس، بحذف جميع الصور التي تجمعه برامز جلال في البرنامج من جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من النجاح الهائل الذي حققه ولم يعلن عن سبب حذفهم حتى الآن.

واعتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن ثمة خلاف وقع بين فان دام ورامز جلال، أو أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع بالنسبة لفان دام والعديد من التحليلات في محاولة منهم لتفسير الموقف.

وعلقت إحدى المتابعات على موقع التغريدات تويتر، قائلة: "فان دام مسح كل حاجة بخصوص برنامج رامز موفي ستار لأن الفورمات مش هي اللي كانوا متفقين عليها".

المصدر: القاهرة 24