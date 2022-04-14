سوريا.. وفاة صيادين وجرح ثلاثة بانفجار في قارب بطرطوس
بقايا القارب ـ (الداخلية السورية)
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لقي اثنان من الصيادين مصرعهما في سوريا، وجرح ثلاثة آخرون، إثر انفجار أصابع ديناميت في قارب صيد كانوا على متنه قرب ميناء عرب الشاطئ في طرطوس.
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن أهالي المنطقة عثروا على جثتين وأجزاء من القارب، وأضافت أنه تم نقل الجثتين والمصابين إلى المشفى.
وقالت إن التحقيق بالحادثة أظهر حصول انفجار أصابع ديناميت معدة للصيد كانت موجودة على متن القارب.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات "مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة".
المصدر: RT