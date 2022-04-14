مصر.. كاميرات المراقبة توثق واقعة صادمة في شهر رمضان

وثقت كاميرات المراقبة لحظة مقتل شاب على يد بلطجي، بمدينة تلا، التابعة لمحافظة المنوفية في مصر، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض.

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وحاول الشاب المتوفي الهروب والدفاع عن نفسه، لكن المتهم تمكن منه، وسدد له طعنتين في الصدر والظهر، أودت بحياته بعد محاولات إسعافه بمستشفى تلا المركزي.

ويروي إبراهيم الرجبي، والد الشاب سامي، المتوفي على يد الشاب البلطجي بمدينة تلا، أن نجله البالغ من العمر 21 عاما والذي يعمل "فرانا"، خرج يوم الجمعة مع زملائه وأثناء تواجده في أحد المقاهي، طلب منه الجاني 5 جنيهات تحت التهديد، فرفض نجله ذلك وقال له "لو محتاج أكثر هديك لكن عنوه لا".

وأشار والد الضحية ان مشاجرة نشبت بينهما وفضها المتواجدون، ولكن المعتدي توعد ابنه، مؤكدا أن ابنه حاول الصلح مع ذلك الشاب خوفا على حياته.

وأوضح والد الشاب المتوفي، أن المتهم سبق أن استهدف نجله أثناء توجهه إلى العمل وإصابه بقطع في يده نتج عنه 20 غرزة، وقدموا بلاغا وحصل المتهم فيه على حبس 3 شهور، ولم ينفذ ذلك.

وأكد والد الشاب المتوفي، أن المتهم وجه لنجله سامي عدة ضربات منها في الصدر والظهر، والأخيرة أصابت الرئة وفشلت كافة المحاولات الطبية لإسعافه.

وتمكنت وحدة مباحث تلا من القبض على المتهم بعد الواقعة مباشرة وتم عرضه على جهات التحقيق التي أمرت بحبسه.

وشيع الآلاف من أهالي تلا جثمان الشاب المتوفي على يد البلطجي، مطالبين بسرعة القصاص لحق المتوفي وأسرته، عقب واقعة اهتزت لها صفحات السوشيال ميديا غضبا، لبشاعتها ووقوعها في شهر رمضان الكريم.

المصدر: القاهرة 24