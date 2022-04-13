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فاتورة سحور تثير جدلا واسعا في مصر

مجتمع

فاتورة سحور تثير جدلا واسعا في مصر
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سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول صورة من فاتورة سحور في أحد المطاعم بالتجمع الخامس والتي بلغ سعرها أكثر من 4 آلاف جنيه وهو رقم كبير جدا.

فاتورة سحور تثير جدلا واسعا في مصر

ظهرت تكلفة فاتورة السحور المتداولة والتي تحتوى على  أصناف شعبية منها (فول وطعمية وبيض وبطاطس وجبنة وعناب وسوبيا ومياة معدنية حاجة ساقعة) لستة أشخاص وصلت إلى 4243.68 جنيه.

لم تكن هذه الفاتورة هي الوحيدة المتدولة على السوشيال ميديا ولكن تم تداول فاتورة لسحور أخرى بأحد الفنادق الشهيرة حيث بلغت سعرا خياليا وهو ما يتجاوز الـ16 الف جنيه.

فاتورة سحور تثير جدلا واسعا في مصر

ولاقت الصورة المتداولة غضبا بين رواد مواقع التواصل، ولا سيما أنه يأتي مع موجة غلاء تشهدها البلاد، في جميع السلع والخدمات.

وجاءت الصورة بما لا يتناسب مع الحالة والظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها المصريون وحالة الركود التي تشهدها الأسواق.

المصدر: صدى البلد + الوطن

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