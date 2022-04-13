 
مباشر

"بورقيبة كان قد حظر الحجاب بالجزائر".. زلة لسان من مارين لوبان تثير السخرية بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

AP
المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/st07

تعرضت المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، لـ"السخرية" في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زلة لسان ارتكبتها خلال مقابلة صحفية.

إقرأ المزيد
في زلة لسان جديدة.. بايدن يستبدل
في زلة لسان جديدة.. بايدن يستبدل "الملاحقة" بـ"بنت الليل" (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو سئلت فيه مارين لوبان في إذاعة "France Inter" عن اقتراحها الذي سيجعل فرنسا "الدولة الوحيدة التي تحظر الحجاب في الشارع، وفي المترو (بالأماكن العامة)"، لتدعي مارين لوبان مخطئة وتقول: "السيد بورقيبة (الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة) كان قد حظر الحجاب في الجزائر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا