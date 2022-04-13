"بورقيبة كان قد حظر الحجاب بالجزائر".. زلة لسان من مارين لوبان تثير السخرية بمواقع التواصل (فيديو)

تعرضت المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، لـ"السخرية" في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زلة لسان ارتكبتها خلال مقابلة صحفية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو سئلت فيه مارين لوبان في إذاعة "France Inter" عن اقتراحها الذي سيجعل فرنسا "الدولة الوحيدة التي تحظر الحجاب في الشارع، وفي المترو (بالأماكن العامة)"، لتدعي مارين لوبان مخطئة وتقول: "السيد بورقيبة (الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة) كان قد حظر الحجاب في الجزائر".

مذيعة تسأل المرشحة للرئاسة #مارين_لوبان:

-فرنسا ستكون البلد الوحيد الذي يمنع الحجاب في الميترو وفي الشارع..

فقاطعتها قائلة:

-عفوا،لكن بورقيبة سبق له أن منع الحجاب في الجزائر(!)

ودون أن تصحح لها المعلومة علقت المذيعة:

- صحيح،لكن لم يعد ذلك ساريا اليوم/

يا لجهل السائلة والمسؤولة!👇 https://t.co/3U5S5JSXdP — محمد الرفرافي RAFRAFI (@RAFRAFI_MED) April 13, 2022

المرشّحة للإنتخابات الفرنسيّة في الدّور الثّاني مارين لوبان عملت حوار اليوم الصّباح👍سألتها صحافيّة عن منع إرتداء الحجاب في الأماكن العامّة ،لا طاح لا دزّوه قالت" بورقْيبة منع إرتداء الحجاب في الجزائر "🤕. هاذي كان تربح الإنتخابات تقوللهم"الجنرال ديغول منع تدخين السيغار في كوبا" pic.twitter.com/D3y4HSGjhk — Larbi BEN MUSTAPHA🇹🇳🇹🇳🇹🇳 (@LarbiBENMUSTAP1) April 12, 2022

المصدر: RT