تفاصيل واقعة اعتداء "وحشي" على مسن كويتي بإحدى الجمعيات التعاونية بالأحمدي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شخص كان قد اعتدى بالضرب المبرح على مسن بإحدى الجمعيات التعاونية في محافظة الأحمدى مؤخرا.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن الشخص المعني ألقي القبض عليه، وسجلت بحقه قضية اعتداء بالضرب تحت رقم 2022/40 جنح "اثر قيامه بالاعتداء على مواطن ومقيمين من جنسية آسيوية بأحد فروع الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي".

وأوضحت الإدارة التابعة للداخلية الكويتية أنه "بعد الاستعلام عنه اتضح انه من أرباب السوابق ومسجل بحقه عدة قضايا وتمت إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكان مسن كويتي قد تعرض لحادثة اعتداء وصفت بالجديدة، في جمعية "الظهر" بمحافظة الأحمدي، ما أثار غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو وثق لحظات الاعتداء على المسن من قبل شخص دخل إلى الجمعية وانهال عليه بالضرب المبرح.

وأظهر المقطع المصور، حسب وسائل إعلام كويتية، الرجل المعتدي أثناء دخوله إلى جمعية "الظهر" بمنطقة "الظهر الجليب"، واعتدائه على أحد الأشخاص عند باب الجمعية، وضربه له بعنف ودفعه إلى الخارج، ثم توجه المعتدي عقب ذلك إلى الرجل الكويتي المسن، وكان يجلس على مقعد في الجمعية، وانهال عليه بالضرب المبرح، وقام بجره إلى الخارج بطريقة وصفت بالوحشية، ووجه إليه عدة لكمات وضربات في الرأس والظهر.

المصدر: البيان