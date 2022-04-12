الهند.. مصرع 3 أشخاص في اصطدام كابينة قاطرة معلقة "تلفريك"

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في اصطدام قاطرة معلقة بكابل "تلفريك" في ولاية جهارخاند الهندية.

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وبحسب صحيفة "ذا هندو"، الثلاثاء، توفي شخص مساء الاثنين أثناء أعمال الإنقاذ.

وكان أفيد في وقت سابق، بوفاة شخصين نتيجة اصطدام 12 كابينة تلفريك محملة بالركاب في تلال تريكوت بالقرب من موقع الحج الشهير، معبد شيفيت في بابا باديانات.

وحوصر بسبب الحادث، ما يقرب من 50 شخصا في كبائن معلقة فوق الأرض، فيما نجحت عملية الإنقاذ، التي شارك فيها عسكريون وطائرتا هليكوبتر للقوات الجوية، في إنقاذ 32 شخصا، ولا يزال 16 سائحا داخل الكبائن بعد 26 ساعة من الحادث، حيث يجري تزويدهم بالماء والطعام باستخدام طائرات مسيرة.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث وقع بسبب عطل فني، فيما سجل، بعد الحادث، هروب مدير التلفريك وموظفوه.

ويعتبر تلفريك "تريكوت هيلز" أعلى تلفريك في الهند، ويبلغ طوله 766 مترا، فيما يصل أقصى ارتفاع له 392 مترا.

المصدر: تاس