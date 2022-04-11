المخابرات المصرية تكشف طريقة تورط "الإخوان" في تهريب شحنة أسلحة لمصر

رصد مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض في مصر، تورط جماعة الإخوان المسلمين في تهريب شحنة أسلحة لمصر في عام 2012.

إقرأ المزيد

ورصدت الحلقة التاسعة من المسلسل، جهود التحريات الخاصة بضباط المخابرات العامة بقيادة العقيد مروان، ومشاركة القيادي الإخواني صفوت حجازي كأحد العناصر الرئيسية في تهريب شحنة السلاح.

وأظهرت التحريات أن العنصر الأجنبي يدعى غراب، ويسعى فريق المخابرات العامة لضبطه للوصول إلى الطرف الثالث المشارك في محاولة تهريب السلاح إلى داخل البلاد.

يعرض مسلسل "الاختيار 3" عددا من الأحداث الفارقة التي شهدتها مصر أثناء تولي جماعة الإخوان المسلمين، الحكم والصدام بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وجهاز الأمن الوطني.

المصدر: القاهرة 24