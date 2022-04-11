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صور لـ"توزيع العظام" على المحتاجين تثير غضب المصريين ووزارة التضامن الاجتماعي ترد (صور)

مجتمع

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Globallookpress Christian Spicker via www.imago-
العلم المصري
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصور قيل إنها لجميعة خيرية في منطقة أبيس شرق الإسكندرية "تقوم بتوزيع عظام الماشية (مواسير) للمحتاجين بدل اللحوم".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذه الصور معربين عن غضبهم من هذا التصرف، واعتبرها البعض "مذلة" و"مهانة".

من جهتها، ردت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عبر وكيلتها في الإسكندرية، الدكتورة ماجدة جلالة، على الواقعة، موضحة أن "أحد المتبرعين تبرع للجميعة بعجل، وبعد ذبحه، بدأت الجمعية توزيع اللحوم على المواطنين، لكن بعضهم طلبوا العظم اللحم علشان يعملوه "شوربة"، والتقط أحد المواطنين الصور للواقعة".

وأشارت إلى "توزيع نحو 28 طن لحمة في الإسكندرية، فضلا عن آلاف الشنط الغذائية على المواطنين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية".

وفي بيان لها حول المنشور الذي أحدث ضجة إعلامية كبيرة، قالت الجمعية: "ربنا رزقنا بواحد متبرع جاب عجل بقرى وتم ذبحة وتوزيعه على الناس من خلال قافلة خير فى ابيس وبعد الانتهاء من توزيع اللحم ومشتملات العجل وجدنا بعض الناس من أهلنا وناسنا واسيدنا الطيبين عاوزين المواسير ( العظم ) يعملو بيه الشوربة وتم بالفعل توزيعها وتفضل أحد الحضور بتصوير الناس وتمت مداولة البوست"، مؤكدة أن الجمعية "ستقاضي كل من يشهر بالجمعية دون أن يعرف حتى مكان الجمعية فين".

المصدر: "المصري اليوم" + "صدى البلد"

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