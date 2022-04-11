الفنان سعد الصغير يدخل في نوبة بكاء بعد طلب من مقدمة برنامج ويطلب السماح من الله (فيديو)

دخل الفنان المصري، سعد الصغير، في نوبة بكاء، إثر استمراره في الغناء وعدم استطاعته الاعتزال بسبب من وصفهم بـ"الصحبة".

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وفي الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "سابع سما" على قناة "النهار" المصرية، طلبت مقدمة البرنامج من سعد الصغير توجيه رسالة لله يطلب منه السماح من ذنب ما يفعله، حيث دخل الفنان في حالة هستيرية من البكاء قائلا: "أنا كل مرة أغلط وأقولك سامحني يا رب وإنت تغفرلي.. سامحني".

وأشار إلى أنه "تعرض لأكثر من أزمة صحية وكان قريبًا من الموت"، مضيفا: "وعدت ربنا إني لو قمت من التعب ده مش هاغني تاني لكني غنيت تاني".

وتابع: "بطلب من ربنا يسامحني ويديني الصحبة الحلوة علشان أبطل مهنة (الغناء) دي".

المصدر: RT