جريمة أثناء التراويح.. مقتل شاب وإصابة شقيقه على يد أبناء عمومتهما في المنوفية بمصر

شهدت قرية طنبدي بالمنوفية في مصر حادثا مأسويا عقب مقتل عامل وإصابة شقيقه وابن عمه، في مشاجرة بالأسحلة النارية أمام مسجد المنوفية، ونقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقال مصدر بالقرية لموقع "مصراوي"، إن المتهم، أطلق النار على أبناء عمومته بسبب خلافات النسب، وذلك في مشاجرة مع بداية صلاة العشاء وتطورت لإطلاق نار أثناء صلاة التراويح.

من جانبها، فرضت الشرطة طوقا أمنيا بالقرية مع تمركز سيارة إسعاف وإطفاء لمنع تجدد الاشتباكات، وحررت محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها قررت عرض جثة القتيل على الطب الشرعي.

المصدر: مصريون، مصراوي، اليوم السابع