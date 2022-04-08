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أثار جدلا واسعا.. ممثل تونسي يطالب بتثبيث موعد حلول رمضان ويحدد الشهر الميلادي المناسب

مجتمع

أثار جدلا واسعا.. ممثل تونسي يطالب بتثبيث موعد حلول رمضان ويحدد الشهر الميلادي المناسب
المصدر: وكالات
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طالب فنان تونسي بتثبيت شهر رمضان في ديسمبر، مثيرا بذلك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الفنان التونسي محمد السياري، خلال استضافته بإذاعة "شمس أف أم" المحلية، بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر، معتبرا أن الصيام في أشهر الصيف مرهق.

وقال: "رمضان لازم اجي في ديسمبر توة الناس الكل ايصومو، اما فاش قام انصوموا في قوايل تنقب راس الديناصور".

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الفنان محمد السياري، موجهين له انتقادات لاذعة.

المصدر: RT

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