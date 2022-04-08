أثار جدلا واسعا.. ممثل تونسي يطالب بتثبيث موعد حلول رمضان ويحدد الشهر الميلادي المناسب

طالب فنان تونسي بتثبيت شهر رمضان في ديسمبر، مثيرا بذلك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الفنان التونسي محمد السياري، خلال استضافته بإذاعة "شمس أف أم" المحلية، بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر، معتبرا أن الصيام في أشهر الصيف مرهق.

وقال: "رمضان لازم اجي في ديسمبر توة الناس الكل ايصومو، اما فاش قام انصوموا في قوايل تنقب راس الديناصور".

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الفنان محمد السياري، موجهين له انتقادات لاذعة.

محمد السياري يقول:رمضان لازمو يكون شهر قار في ديسمبر.فاش قام نصومو في القوايل احمدو ربي انو ماهبطش الحجر علي روسنا من الشيء الي نسمعو فيه يوميا في التلافز وفي الاذاعات ولا واحد يوقف هالهموم عند حدها ويقلو فاش تخرف احشم على روحك راك في بلاد مسلمة الناس يسمو شهر رمضان بسيدي رمضان pic.twitter.com/choxf8F7hy — Le parrain العراب🇹🇳 (@WalidDouma4) April 7, 2022

الجنون فنون



كل مرة يخرجلنا مهبول جديد من الثقفوت يفتي في ديننا !



محمد السياري : رمضان لازمو يكون شهر قار في ديسمبر فاش قام نصومو في قواير تنقب راس الدينصور !! https://t.co/s3VRUrdkXC — أنس Anas (@Gustavooo20121) April 8, 2022

محمد السياري يقترح ترسيم رمضان في ديسمبر

ماشي في بالو مهرجان الصحراء — Anis Chkondali 🇹🇳 (@AnisChkon) April 7, 2022

المصدر: RT