مصر.. أول صور لأخت ميار الببلاوي التي تبرأت منها واتهمتها بالرّدة

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لشقيقة الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي، حيث كشفت الببلاوي سبب القطيعة بينها وبين شقيقتها الصغرى وطالبتها على الهواء بمسامحتها.

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وقالت ميار الببلاوي، خلال لقائها ببرنامج "سابع سما": "شقيقتي لم تسامحني منذ أن اتهمتها بالردة، ويعكر صفو علاقتنا تصريحي هذا عنها، رغم أني أحب أخوتي كثيرًا، لكن زوج شقيقتي مات شهيدًا وهو زعلان مني".

وأضافت: "عندما قلت هذه الكلمة لأختي كانت وجهة نظري أن خلع الحجاب أمر كبير ولم أستـوعبه، وأنا مصنفة كمقدمة برامج دينية وأدرس في الجامعة وخريجة الأزهر، وحصلت على الدكتوراه في الخطاب الديني، فكنت أخشى من اتهـامات الناس لي بأني لم أستطع إقنـــاع أختي، فكيف سأقنعهم".

وتابعت: علاقتي بشقيقتي لم تصل للقطـيعة فنحن نتحدث ونتقابل باستمرار ولكن تظل هذه الكلمة مني تؤثر فيها.

وكانت ميار الببلاوي نشرت في فبراير 2017، منشورا عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "يا جماعة أشهدكم وأشهد الله أنى بريئة من أختي مروة وآسفة إنى بقول أختي لآخر مرة، فهي بالنسبة لى إنسانة مرتدة عن دين الإسلام ولا تمت لي بصلة من اليوم اللهم بلغت اللهم فاشهد وحسبي الله ونعم الوكيل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية