استطلاع: 44% من البريطانيين يعتقدون أن على الأمير تشارلز التنحي لابنه ويليام

وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس" أن ما يقرب من نصف البريطانيين يعتقدون أن الأمير ويلز يجب أن يتنحى جانبا ليصبح دوق كامبريدج ملكا لبريطانيا، بعد جدته إليزابيث الثانية.

وحسب الاستطلاع فإن 42٪ من الناس يعتقدون أن الأمير تشارلز يجب أن يتنحى لابنه ويليام لتولي العرش، بينما يعتقد 24٪ أن الأمير يجب ألا يتنحى للدوق، و29٪ ليس لديهم رأي تجاه هذه القضية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 48٪ من الناس في المملكة المتحدة ما زالوا يعتقدون أن تشارلز سيقوم بعمل جيد مقارنة بـ 19٪ يعتقدون أنه سيقوم بعمل سيء و27٪ يعتقدون أنه لن يقوم بعمل جيد أو سيء.

ووجد البحث، الذي يتكون من مقابلة عينة من 2055 بالغا بريطانيا وأجري بين 24 و25 مارس، أن نسبة الأشخاص الذين ينظرون إلى تشارلز بشكل إيجابي قد زادت منذ عام 2018 إلى 43٪، بزيادة 11 نقطة مئوية.

ويعتقد أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص (44٪) أن إلغاء النظام الملكي سيكون أسوأ بالنسبة لبريطانيا، بينما 22٪ يعتقدون أنه سيكون أفضل.

المصدر: "الإندبندنت"