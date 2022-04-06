السودان.. صحفية ترمي حذائها على سياسي سوداني خلال مؤتمر.. فيديو
انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صحفية سودانية ترمي حذاءها على سياسي داعم للشراكة مع المجلس العسكري الحاكم بالسودان، بمؤتمر صحافي عقد في وكالة السودان للأنباء (سونا).
وفي التفاصيل، اعتلت الصحفية، صفاء الفحل، المنبر المخصص لطرح الأسئلة، قائلة: "ليس لدي سؤال، ولكن لدي رسالة إلى التوم هجو من الشعب السوداني"، ورمت حذاءها بشكل مفاجئ على القيادي بالجبهة الثورية، وعضو الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير، التوم هجو.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية بشكل كبير هذا الفيديو، حيث أيد البعض ما قامت به الصحفية صفاء الفحل، التي تكتب بصحيفة "الانتباهة" السودانية وعدد من المواقع والصحف الإلكترونية، بينما استنكر البعض الآخر هذا التصرف معتبرين أنه "ليس مهنيا".
الصحفية صفاء الفحل 😄👇🏽#SudanCoup#زلزال6ابريلpic.twitter.com/euKXYnnH1e— Mohamed Mustafa (@Moh_Gamea) April 5, 2022
الصحفية صفاء الفحل وصلت رسالتنا للتوم هجو واردول وأدتهم بالجزمة في سونا 🤣 pic.twitter.com/Oa6eVO0TQC— TA RG (@TaGoo_Abog) April 5, 2022
الصحفية صفاء الفحل تقول عندها رسالة تبغى توصلها.— فاضل العامري (@abuarib1) April 5, 2022
لا أحب التوم هجو وكذلك لا أحب اسلوب التشنج والإفلاس،
مشهد محزن لكل سوداني يرى كيف يتقهقر اسلوب العمل السياسي في السودان ليصل إلى هذه الدرجة الدنيا. pic.twitter.com/WDhMESnQC9
المصدر: RT