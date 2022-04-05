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إمام سابق للحرم المكي يتوجه إلى القضاء بعد تقليده في برنامج كوميدي

مجتمع

إمام سابق للحرم المكي يتوجه إلى القضاء بعد تقليده في برنامج كوميدي
Sputnik
العلم السعودي
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أكد الداعية السعودي عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، عزمه اللجوء إلى القضاء على خلفية تقليد شخصيته ببرنامج "ستوديو 22" الكوميدي، الذي يبث عبر قناة "mbc1" منذ مطلع شهر رمضان.

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وخلال لقاء له ببرنامج "مراحل" على قناة (SBC)، قال الكلباني معلقا على تقليد شخصيته: "أنا لا أشاهد التلفاز في هذا الوقت..لكن أرسل لي وقرأت بعض التغريدات، وبعض ردود الإشارات لي في "تويتر"، وشاهدت بعض المقتطفات أرسلها لي بعض الإخوان".

وأضاف الكلباني:" أنا أقول إن هناك فرقا كبيرا بين السخرية والاستهزاء، وبين الكوميديا اللطيفة والإسقاط، أظن أن المسألة ستذهب إلى اللقاء..نعم سألجأ إلى القضاء".

وتابع: "الشي المسيئ ليس في السياق الفني..وانما في ألفاظ حتى نابية في الكلام..ثم هو تقليد لشيء وطني..كإعلان موسم الرياض"، مؤكدا أنه مصر على التوجه إلى القضاء.

وكان الممثل السعودي خالد الفراج قد ظهر في حلقة برنامج "استوديو 22" كمقدم برنامج استضاف خلاله شخصا جسّد شخصية الشيخ عادل الكلباني والذي اختير له اسم (حلبان الحلباني).

المصدر: RT

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