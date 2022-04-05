استطلاع رأي: غالبية الروس يخططون لقضاء عطلة شهر مايو في البيوت

سيقضي غالبية الروس عطلة شهر مايو في المنازل الصيفية أو في البيوت.

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أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن موقع "تو – تو. رو" الإلكتروني للرحلات السياحية الذي أجرى استطلاع رأي المواطنين الروس حيث أعلن 21% من منهم أنهم يخططون للبقاء في البيت في عطلة شهر مايو المقبلة.

أما 19% منهم فيريدون قضاء أيام العيد في منازلهم الصيفية. وقال 6% من الروس فقط إنهم سيقومون برحلات سياحية إلى بلدان أخرى. وأعلن 6% من الروس أنهم يريدون الاستجمام على الشاطئ البحري الروسي، وينوي 2% الاستجمام في الجبال. وحسب استطلاع الرأي فإن 18% من الروس سيعملون في أيام العيد.

جدير بالذكر أن مدينة سوتشي تتصدر قائمة المنتجعات الروسية حيث لم تتغير الأسعار، مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن المواطنين الروس يحتفلون العام الجاري في مايو بعيد الربيع والعمل (1 - 3 مايو) وعيد النصر على المانيا النازية (7-10 مايو).

المصدر: لينتا. رو